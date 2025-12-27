Ηρακλής - Πανιώνιος: Buzzer beater από το κέντρο ο Τσαλμπούρης!
Στο πρώτο μισό του αγώνα στο «Ιβανώφειο» ο Ηρακλής ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού έχοντας προηγηθεί με 26 πόντους διαφορά (48-22).
Ο Πανιώνιος από την άλλη είχε παρουσιάσει πολύ κακό πρόσωπο έχοντας στο σύνολο 7/26 εντός παιδιάς. Όμως το τελευταίο εύστοχο σουτ έμελλε να ήταν και το πιο εντυπωσιακό.
Ακριβώς με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Γιώργος Τσαλμπούρης σκόραρε σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου με ένα buzzer beater τρίποντο.
Δείτε το σχετικό βίντεο
