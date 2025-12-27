Μπορεί ο Πανιώνιος να τα... έσπασε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ηρακλή, αλλά ο Γιώργος Τσαλμπούρης έμελλε να σκοράρει από το κέντρο.

Στο πρώτο μισό του αγώνα στο «Ιβανώφειο» ο Ηρακλής ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού έχοντας προηγηθεί με 26 πόντους διαφορά (48-22).

Ο Πανιώνιος από την άλλη είχε παρουσιάσει πολύ κακό πρόσωπο έχοντας στο σύνολο 7/26 εντός παιδιάς. Όμως το τελευταίο εύστοχο σουτ έμελλε να ήταν και το πιο εντυπωσιακό.

Ακριβώς με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Γιώργος Τσαλμπούρης σκόραρε σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου με ένα buzzer beater τρίποντο.