Δείτε τις 12άδες της ΑΕΚ και του Άρη για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη στη SUNEL Arena (27/12, 16:00, LIVE από το Gazzetta) κλέβει την παράσταση το Σάββατο στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα να χαρίσουν ένα όμορφο ματς σε όποιον το παρακολουθήσει από κοντά ή από την τηλεόραση. Εκτός για την Ένωση είναι οι Κλαβέλ (ενοχλήσεις στο ώμο), Κουζμίνσκας και Μπράουν.

Αναλυτικά οι δύο 12άδες

Η 12άδα της ΑΕΚ: Κατσίβελης, Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι, Σκορδίλης, Σίλβα, Αρσενόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννου, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι.

Η 12άδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Καζαμίας, Ίνοχ, Χάρελ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.