Χάρις: «Να παίξουμε επιθετική άμυνα με τον Προμηθέα»

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα Πάτρας την Κυριακή (28/12, 16:00, ΕΡΤ-2) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «κυανοκίτρινοι» θέλουν να αποχαιρετήσουν το 2025 με νίκη και για να το πετύχουν αυτό είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα απέναντι σ’ έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο.

«Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα με ταλαντούχους παίκτες στην επίθεση και την άμυνα. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παίξουμε επιθετική άμυνα και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο. Αν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε» υποστήριξε ο Σι Τζέι Χάρις, όσον αφορά την αναμέτρηση με τους Πατρινούς.

«Οι φίλαθλοι μας είναι καταπληκτικοί ως τώρα στα παιχνίδια μας, περιμένω να τους δω στο γήπεδο και να μας υποστηρίξουν δίνοντας μας την ώθηση για να φτάσουμε στη νίκη» συμπλήρωσε ο Αμερικανός γκαρντ του Περιστερίου.

Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια

«Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Περιστερίου Betsson με το Προμηθέα Πάτρας κυκλοφόρησαν και σου δίνουν την ευκαιρία να φέρεις τον «συμπαίκτη» της επιλογής σου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!

Πώς παίρνεις την πρόσκληση; Απλά έλα στα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, δείξε το ηλεκτρονικό σου εισιτήριο, ή αγόρασε επιτόπου και παρέλαβε τη δωρεάν πρόσκληση για την παρέα σου!

Μην περιμένεις! Πρόλαβε τώρα να κλείσεις τη θέση σου ΕΔΩ και γίνε ο έκτος παίκτης σε κάθε φάση, κάθε στιγμή και κάθε κατοχή!

Διαφορετικά, μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριο μαζί με τη δωρεάν πρόσκληση από τα εκδοτήρια του γηπέδου τα οποία θα είναι ανοιχτά, την Κυριακή (28/12) από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας».