Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη
O ΟΦΗ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με ματς - τίτλου και μάλιστα στο Ηράκλειο. Ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, για το πρώτο Super Cup μετά από 18 χρόνια και περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (17:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα, η οποία έχει τρεις εκπλήξεις.
Ο Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του σε σχηματισμό με τρεις στόπερ, όπως έκανε και στο τελευταίο ματς του 2025 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πιο συγκεκριμένα με 3-4-3. Ο Χριστογεώργος θα είναι στην εστία, καθώς προτιμήθηκε από τον βασικό στο πρωτάθλημα Κλίντμαν Λίλο, με τους Κρίζμανιτς, Κωστούλα και τον αρχηγό Λαμπρόπουλο μπροστά του. Δεξί μπακ - χαφ ο Γκονθάλεθ και αριστερό ο Χατζηθεοδωρίδης.
Έκπληξη αποτελεί η επιλογή του παρτενέρ του Ανδρούτσου στα χαφ, καθώς ο Αποστολάκης προτιμήθηκε από τον Μπαΐνοβιτς σε μια σαφώς πιο επιθετική επιλογή. Θυμίζουμε πως ο Καραχάλιος δεν είναι διαθέσιμος λόγω της απώλειας του πατέρα του. Σενγκέλια - Νους στα «φτερά» και ο Σαλσέδο στην κορυφή.
Όσον αφορά τους παίκτες για τον κανονισμό της συμμετοχής τουλάχοστον ενός U21 σε όλη τη διάρκεια του ματς την προϋπόθεση πληρούν οι βασικοί Κωστούλας - Αποστολάκης και οι αναπληρωματικοί Θεοδοσουλάκης - Καινουργιάκης. Αξιοσημείωτο πως στον πάγκο είναι ο Φούντας, ο οποίος έχει κάνει δυο προπονήσεις.
Η σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος - Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης - Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους
Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης,Καινουργιάκης, Ισέκα
