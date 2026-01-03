Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για τον τελικό του Super Cup
Ο Ισπανός τεχνικός είναι που κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον τελικό του Super Cup.
Ο Ισπανός κόουτς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΟΦΗ, βάζοντας βασικό στράικερ τον Ταρέμι. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό που είναι ο τελικός του Super Cup στο Ηράκλειο: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσος και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε, Μουζακίτη και δεκάρι τον Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον κα Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
