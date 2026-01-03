Επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Μιχαηλίδης
Θετικά ξεκίνησε το 2026 για τον ΠΑΟΚ, με την πρώτη προπόνηση της χρονιάς να χαρακτηρίζεται από τις επιστροφές των τραυματιών. Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα που ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, μπήκαν κανονικά οι Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε. Ακολούθησε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ οι παίκτες εξασκήθηκαν και στα τελειώματα και την αμυντική συμπεριφορά.
Από την άλλη πλευρά οι Πέλκας και Λόβρεν ακολούθησαν ατομικό, ο Ιβανούσετς ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ενώ οι Ντεσπόντοφ και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Αύριο Κυριακή (04/01) ο δικέφαλος του βορρά αναμένεται να προπονηθεί στις 11:00.
