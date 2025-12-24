Ο ΠΑΟΚ επιμένει για το Νίκο Χουγκάζ, αλλά η Τσεντεβίτα δεν δείχνει διατεθειμένη να τον αποδεσμεύσει σε πρώτη φάση.

Στην περίπτωση του Νίκου Χουγκάζ έχει επικεντρωθεί ο ΠΑΟΚ, μετά και την απώλεια του Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς, ο οποίος συμφώνησε με τη Γρανάδα και θα αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πάουερ φόργουορντ που αγωνίζεται στην Τσεντεβίτα, ως τώρα σε 6 παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) έχει 8.8 πόντους μέσο όρο και 2 ριμπάουντ, ενώ στο Eurocup σε 6 παιχνίδια, έχει 6.2 πόντους και 4.8 ριμπάουντ.

Στον «δικέφαλο» θεωρούν τον Χουγκάζ κορυφαία επιλογή και δεν έχουν άδικο, καθώς πρόκειται για έναν πολύ ποιοτικό Έλληνα παίκτη που ενισχύσει σημαντικά τον κορμό των γηγενών παικτών.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση η διοίκηση της Τσεντεβίτα δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίκτη. Βέβαια, η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη δεν έχει πει την τελευταία λέξη σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις, καθώς το αφεντικό του ΠΑΟΚ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα κάνοντας τη ρελανς και πληρώνοντας ένα σημαντικό ποσό για το buy-out του παίκτη.

Γι’ αυτό τον λόγο ίσως έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη εβδομάδα, καθώς η Τσεντέβιτα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου την προσεχή Τρίτη (30/12) να αναμετρηθεί με τον Άρη για το Eurocup. Ίσως, εκεί υπάρξει μια δια ζώσης επαφή με τους ανθρώπους της Τσεντεβίτα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ώστε να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να δουν εάν μ’ ένα σημαντικό ποσό μπορεί να παραχωρηθεί ο παίκτης στην ελληνική ομάδα.