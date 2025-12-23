Ολυμπιακός: Επίσκεψη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γιορτινές μέρες και η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι παίκτες του χάρισαν χαμόγελα και μοίρασαν δώρα στα παιδιά της παιδιατρικής πτέρυγας του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι. Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Όμηρος Νετζήπογλου ήταν εκεί και έδωσαν στιγμές χαράς και αισιοδοξίας στους μικρούς φίλους.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ
Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Όμηρος Νετζήπογλου βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12) στην παιδιατρική πτέρυγα του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, γεμίζοντας τους διαδρόμους και τα δωμάτια με χαμόγελα, δώρα και πολλή αγάπη, χαρίζοντας στους μικρούς τους φίλους ξεχωριστές στιγμές χαράς και αισιοδοξίας.
