Την περασμένη αγωνιστική απέναντι στο Περιστέρι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπιασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τώρα τον ξεπέρασε στο παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού έφτασε τα 209 παιχνίδια στη Stoiximan GBL και έτσι είναι πλέον μόνος πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω τα 208 του Γιάννη Ιωαννίδη.

Όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός για το ρεκόρ του Μπαρτζώκα

«Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Στο σημερινό παιχνίδι της Stoiximan GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Έλληνας τεχνικός συμπλήρωσε 209 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αριθμό που τον καθιστά τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Στον αγώνα με τον Κολοσσό για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έμεινε μόνος πρώτος στην σχετική λίστα. Κάτω από τον «Ξανθό» συναντάμε τους Φαίδωνα Ματθαίου (204 αγώνες), Ντούσαν Ίβκοβιτς (176) και Γιάννη Σφαιρόπουλο (136), με την κορυφή πλέον να ανήκει στον Μπαρτζώκα.

Το όνομα του πολυνίκη προπονητή στην ιστορία του συλλόγου έγινε συνώνυμο της σταθερότητας, της σκληρής δουλειάς και των τίτλων και ο αριθμός των 209 παιχνιδιών δεν είναι παρά ένα ακόμα ορόσημο για τον θρυλικό κόουτς που στις δύο θητείες του στο Λιμάνι έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τον αγαπημένο του Θρύλο».

