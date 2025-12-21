Ο Μόντε Μόρις κάνει σήμερα το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πού θα δείτε όλους τους αγώνες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ (13:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με μεγάλο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τα ερυθρόλευκα.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Περιστερίου και συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς ήττα στη σεζόν (10-0). Από την άλλη, ο Κολοσσός είχε ρεπό στην προηγούμενη αγωνιστική και μετράει δύο νίκες και επτά ήττες, μοιραζόμενος την τελευταία θέση της βαθμολογίας με το Μαρούσι.

Λίγες ώρες αργότερα, η Καρδίτσα φιλοξενεί το Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), επιδιώκοντας να φτάσει στην τέταρτη νίκη της στη σεζόν. Οι γηπεδούχοι μετρούν 3-6, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι στο 2-7 μετά από εννέα αγώνες.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Ολυμπιακός – Κολοσσός (13:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Καρδίτσα – Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)