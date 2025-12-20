Μίλιτσιτς: «Οι παίκτες μου έδειξαν καλή νοοτροπία»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του για τη συμπεριφορά τους στην παράταση, στη νίκη επί του Περιστερίου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «ξέραμε το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού. Σεβόμαστε αυτό που κάνει το Περιστέρι σε όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο και κάποια κομμάτια στην τελευταία περίοδο, εμείς ελέγξαμε τον ρυθμό. Είμαι χαρούμενος που πετύχαμε μια νίκη σαν κι αυτή μπροστά στους οπαδούς μας. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε στο τέλος της κανονικής διάρκεια αλλά επιστρέψαμε στην παράταση παίζοντας καλή άμυνα. Είχαμε νοοτροπία, δεν καταρρεύσαμε, κάναμε όμως και λάθη τα οποία κόστισαν».

Σε ερώτηση για το ότι οι τελευταίες νίκες του Άρη είναι καρμπόν, με τρίποντα του Νούα στα τελευταία δευτερόλεπτα κι αν αυτή η ικανότητα υποδηλώνει σωστή νοοτροπία απάντησε ότι… «Νομίζω ότι φανερώνει την πίστη που έχουμε. Με τον Ηρακλή ήταν ο Μπράις Τζόουνς αυτός που έβαλε το καλάθι, στο Αμβούργο ήταν οι βολές του Άντζουσιτς… αυτό κάτι δείχνει για τον αριθμό των παικτών που μπορούν να κρίνουν έναν αγώνα. Ο Αμίν σήμερα ήταν αρκετά καλός, έκανε όμως και λάθη. Συνολικά ήταν αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας. Κάθε παιχνίδι έχει δυσκολία στο να το διαχειριστείς. Η ομάδα δείχνει να πιστεύει σ’ αυτό που κάνει».

Εκεί ρωτήθηκε για λάθη που θα μπορούσαν να είχαν κοστίσει καθώς επίσης του ζητήθηκε να τα ερμηνεύσει. «Ο Μπράις Τζόουνς ήταν πραγματικά κουρασμένος και προσπαθήσαμε να τον διαχειριστούμε ανάλογα. Είχε συνεχόμενα παιχνίδια με πολλά λεπτά συμμετοχής. Αν δούμε πού ήταν η ομάδα πριν από δύο μήνες και τα αποτελέσματα που είχε, θα καταλάβουμε τη διαφορά. Προτεραιότητά μας είναι οι νίκες και στις δύο διοργανώσεις. Ναι, ο Μπράις έκανε λάθη αλλά αυτός μας είχε κουβαλήσει για τρία παιχνίδια. Ο Μήτρου Λονγκ έδωσε επτά ασίστ, έκανε καλό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή δεν με θυμώνει ότι κάνουμε λάθη. Ξέρω ποια είναι η ομάδα μου, τι μπορεί να κάνει και πόσο δουλεύει. Για παράδειγμα, πλέον δουλεύουμε καλύτερα στην άμυνα. Κάνουμε ένα βήμα τη φορά».

Σχετικά με τον αντίπαλο που θα ήθελε στο Final 8 του Κυπέλλου, απάντησε ότι… «δεν θέλω να κάνω την παραμικρή εκτίμηση, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας ακόμη δύο παιχνίδια. Η ομάδα μου εστιάζει στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά επιδιώκοντας τη βελτίωση. Αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι σα να είναι το σημαντικότερο στη σεζόν. Προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι θετικό».

Ρωτήθηκε για τα λάθη και την ανάγκη περιορισμού αυτών. «Τόσα λάθη δεν κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Παίζει ρόλο και ο τρόπος που παίζει το Περιστέρι. Μετά από ένα σημείο παίζει ρόλο και η κούραση. Τα λάθη είναι ένα πρόβλημα αλλά δεν με αγχώνει όταν ο ίδιος παίκτης έχει ευθύνες και προσπαθεί να δημιουργήσει. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν όταν ήρθα όπου ο κάθε παίκτης είχε από 2-3 λάθη. Πρόβλημα είναι και το αμυντικό ριμπάουντ γιατί ενώ παίζουμε εξαιρετική άμυνα, δεν την ολοκληρώνουμε παίρνοντας τα ριμπάουντ».