Ο Εργκίν Άταμαν υπογράμμισε ότι και με την επιστροφή του Ρισόν Χολμς θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να έχει τρεις σέντερ χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν θα κάνει κάποια αλλαγή.

Μετά το τέλος του αγώνα στο «Telekom Center Athens» όπου ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε μεν, αλλά κατάφερε να νικήσει χωρίς προβλήματα τον Ηρακλή με 97-82, ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο ρόστερ ή στο rotation με τη παρουσία τριών σέντερ.

«Όλες οι ομάδες στην Euroleague έχουν τρεις σέντερ, οι μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό, γιατί αν έχεις δύο παίκτες για μία θέση, αν ένας τραυματιστεί ή αρρωστήσει έχεις πρόβλημα. Είδαμε ότι ο Φαρίντ είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι 36 χρονών και ξόδεψε πολλή ενέργεια στην διπλή εβδομάδα και κουράζεται. Το είδαμε και είναι λογικό, είναι ανθρώπινο να συμβεί. Δεν είναι κάποιος Θεός που μπορεί να ξοδεύει ενέργεια» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Στη θέση του σέντερ πρέπει να σπαταλάς αρκετή ενέργεια. Και αυτήν την περίοδο έχει πέσει από πλευράς φυσικής κατάστασης και είδα πως ήταν κουρασμένος. Ελπίζω πως θα συνεχίσουμε με το ίδιο ρόστερ. Είναι μεγάλο ερωτηματικό και η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα επιστρέψει να παίξει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει».

Νωρίτερα είχε πει για τη συνύπαρξη των οπαδών και των δύο ομάδων στο γήπεδο: «Μου έκανε εντύπωση που είδα τους οπαδούς του Ηρακλή και που είδα την Θύρα 13 στο γήπεδο στο πρωτάθλημα. Κατάλαβα τον λόγο. Είναι καλό, είναι δίκαιο για τους οπαδούς που υποστηρίζουν τον σύλλογό τους. Ελπίζω πως στο μέλλον, δεν ξέρω πότε, ότι θα είμαστε μαζί με οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχω πολλούς φίλους που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Ολυμπιακού, και ότι οι οπαδοί μας έχουν φίλους Ολυμπιακούς και το ανάποδο, αλλά στο παρκέ υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Και να συνεχιστεί, είναι καλό. Αλλά ίσως μία μέρα μπορεί να με εκπλήξουν με οπαδούς των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων στην Ελλάδα».

Στην αρχική του τοποθέτηση είχε αναφέρει: «Μετά από μία δυνατή διαβολοβδομάδα στην Euroleague, η ομάδα ήταν κουρασμένη. Στην πρώτη ομάδα υποφέραμε από αυτό. Ο Ηρακλής μας τιμώρησε σε όλες τις κατοχές που δεν παίξαμε επιθετικά. Βρήκαν σκορ, 10 τρίποντα από το πρώτο ημίχρονο. Σκόραραν 52 πόντους. Μιλήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια και στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πιο επιθετικά, ανεβάσαμε τον ρυθμό, βρήκαμε fast-break πόντους, ειδικά με τον Σορτς. Έπαιξε εξαιρετικά απόψε, ανέβασε τον ρυθμό. Μετά καθαρίσαμε το ματς. Φυσικά, ήταν σημαντική η συνεισφορά του Χολμς μετά από καιρό».

Όσο για την καλύτερη ανάμνηση από τη φετινή σεζόν: «Η καλύτερη ανάμνηση φέτος ήταν το τελευταίο ματς των play-offs στην Euroleague, όπου μετά από μία δύσκολη σειρά κερδίσαμε στην έδρα μας την Αναντολού Εφές και πήγαμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Final Four. Μετά από χρόνια κερδίσαμε και το Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι το ότι πήγαμε στο Final-Four ήταν η καλύτερη στιγμή του κλαμπ μέσα στο 2025».