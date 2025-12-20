Ο Ρισόν Χολμς είναι και πάλι διαθέσιμος καθώς θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Εκτός Ναν, Σλούκας και Γιούρτσεβεν.

Μια σημαντική επιστροφή θα έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή στο Telekom Center Athens!

Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς ο οποίος βρίσκεται και πάλι στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν ύστερα από 53 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 28 Οκτωβρίου και έκτοτε παρέμενε στα πιτς. Όμως όπως είχε ειπωθεί και στην εκπομπή «Gazz Floor» το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Χολμς θα ήταν ξανά διαθέσιμος για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος και όχι στο παιχνίδι που προηγήθηκε με την Χάποελ.

Ο Άταμαν θέλει να δώσει ρυθμό στον Αμερικανό σέντερ ώστε να επιστρέψει εκ νέου δυναμικά και στα ματς της Euroleague, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με αντίπαλο την Ζάλγκιρις Κάουνας στη Λιθουανία (23/12).

Εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Κέντρικ Ναν έχοντας ταλαιπωρηθεί την περασμένη εβδομάδα απο ελαφρύ διάστρεμμα, όπως επίσης και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν καθώς τις θέσεις των ψηλών θα καλύψουν οι Χολμς και Φαρίντ. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός της δηλωμένης οκτάδας ξένων είναι ο Μάριους Γκριγκόνις όπως επίσης και ο Ματίας Λεσόρ μέχρι να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Κώστας Σλούκας λόγω και του προβλήματος που είχε στο γόνατο λίγο πριν από το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Πάντως θα είναι όλοι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.