ΚΑΕ ΑΕΚ για την τρελή νίκη με Κραϊόβα: «Ανατροπή αδιανόητη, μάγκικη, ΑΕΚτζήδικη!

H KAE AEK έστειλε το δικό της μήνυμα για την σπουδαία ανατροπή της ποδοσφαιρικής ομάδας κόντρα στην Κραϊόβα.

Απίθανη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ματς που... έσπασαν καρδιές.

Η ΑΕΚ ενώ βρέθηκε να χάνει με 1-2 στο 90+8 και να μένει εκτός οκτάδας του Conference League εκείνη τη στιγμή, έφερε τα πάνω κάτω. Αρχικά με κεφαλιά ο Κουτέσα μετά από σέντρα του Ελίασον έκανε το 2-2, ενώ το πέναλτι του Γιόβιτς (το κέρδισε ο Βίντα) στο 90' +15' χάρισαν στην Ενωση μια απίστευτη ανατροπή με 3-2 και απευθείας πρόκρισή της ως τρίτη στους «16» του Conference League.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έδειξε τη χαρά της και τη στήριξη της στην ποδοσφαιρική ομάδα από το βράδυ της Πέμπτης με ανάρτηση που έκανε. «Ανατροπή αδιανόητη, μάγκικη, ΑΕΚτζήδικη! Συγχαρητήρια για τη νίκη (3-2 επί της Κραϊόβα) και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League», έγραψε για το τρελό ματς της OPAP Arena που τελείωσε με θριαμβεύτρια την ΑΕΚ και MVP τον συγκινητικό Βίντα που είχε γκολ για το 1-2 και κερδισμένο πέναλτι για το 3-2 του Γιόβιτς.