Σκουλίδας: «Όλα τα ματς στη Μύκονο είναι γιορτή»

Ο Διονύσης Σκουλίδας σχολίασε την πορεία της Μυκόνου στη Stoiximan GBL, ενώ μίλησε και για το πρότζεκτ των νεοφώτιστων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί των ανέμων.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τη φετινή παρουσία της Μυκόνου στη Stoiximan GBL ήταν η νίκη επί της Καρδίτσας στο κλειστό της Άνω Μεράς. Έτσι, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/12, 16:00), και ο Διονύσης Σκουλίδας σχολίασε την πορεία των νεοφώτιστων στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Έλληνας γκαρντ φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ WebRadio, μιλώντας:

Για την έως τώρα πορεία της Μυκόνου στο πρωτάθλημα (4-5 ρεκόρ): «Σε όλα τα ματς είμαστε ανταγωνιστικοί, ακόμα και στις ήττες, έχοντας παίξει με τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φαίνεται ότι είμαστε μαχητική ομάδα, έχουμε χαρακτήρα και μπαίνουμε πάντα προσηλωμένοι. Δε φαίνεται ότι η Μύκονος είναι πρωτοεμφανιζόμενη στην κατηγορία. Αυτό οφείλεται και στο ότι αρκετοί έχουν ξαναπαίξει στην κατηγορία, όπως και ο προπονητής, οπότε την ξέρουν. Δεν έχει φανεί ότι είμαστε νέα ομάδα στην κατηγορία, έχουμε καλή χημεία, είμαστε σε καλό δρόμο».

Για την αλλαγή νοοτροπίας της ομάδας μετά την πρεμιέρα στο Περιστέρι: «Απ’ όσο θυμάμαι, είχαμε δεχθεί 39 πόντους στην 1η περίοδο, ήταν ρεκόρ. Ήμουν τραυματίας σε αυτό το ματς, η ομάδα έδειξε ότι είχε χαρακτήρα και πάλεψε μέχρι το τέλος, παραλίγο να νικήσει. Ήταν σαν ένα “μάθημα” για εμάς, μπήκαμε απότομα στη νοοτροπία της κατηγορίας, ήταν μία γερή “σφαλιάρα”. Από τότε η ομάδα, είτε χάσει είτε νικήσει, δείχνει χαρακτήρα και παλεύει 40 λεπτά. Η νίκη στο “Ιβανώφειο” ήταν σημαντική, δεν περνούν όλες οι ομάδες από εκεί. Ακόμη και ο Άρης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και νίκησε στο τέλος από ένα λάθος».

Για την προσπάθεια της διοίκησης και το «θερμό» κοινό: «Όλα τα ματς είναι γιορτή εδώ, αυτό με εκπλήσσει πάντα. Όλοι έρχονται να φωνάξουν και να χαρούν, ειδικά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η χαρά είναι ίδια σε κάθε ματς και περισσότερη από πέρυσι. Δε μπορώ να διακρίνω ότι οι άνθρωποι της ομάδας είναι πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο, ξέρουν τι κάνουν. Δεν υπάρχει έχθρα προς κανέναν αντίπαλο, είναι φιλόξενο νησί, κάθε παιχνίδι είναι μία γιορτή. Σε κάθε ματς βάζει και κάτι καινούργιο για να είναι πιο ευχάριστο προς το κοινό».

Για την ανταγωνιστικότητα στη φετινή GBL: «Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βλέπουμε ομάδες με τεράστια μπάτζετ να είναι στις τελευταίες θέσεις. Κανένα ματς δεν είναι σίγουρο, όλα είναι αμφίρροπα. Έχουν γίνει ήδη αρκετά “διπλά” το οποίο κρατάει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και ανεβαίνει ένα επίπεδο παραπάνω. Είναι κάποια ματς που μπορείς να τα χαρείς παραπάνω, όταν είναι “τελικοί” και στόχος της ομάδας είναι να σωθεί η κατηγορία όσο νωρίτερα γίνεται».

Για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος: «Βλέπουμε ότι οι ομάδες κινούνται προς τα πάνω, είτε με χορηγίες είτε με ανθρώπους. Όλες οι ομάδες αναβαθμίζονται και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το πρωτάθλημα. Είμαστε ολοένα και πιο κοντά στο να ξαναγίνει το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης και να ξαναζήσουμε τις ένδοξες στιγμές. Είναι στο κατάλληλο “μονοπάτι”. Έρχονται μεγάλα ονόματα παικτών, οι Έλληνες παίκτες είναι στο προσκήνιο και η Εθνική επέστρεψε εκεί που πρέπει να είναι. Εγώ θα πρόσθετα παραπάνω ομάδες, αλλά δεν είναι η θέση μου αυτή».

Για την προσωπική του απόδοση φέτος: «Θεωρώ ότι πάω πολύ καλά μέχρι τώρα, κάνω τα πάντα για να βοηθήσω. Ο προπονητής μου με εμπιστεύεται. Είμαι ευλογημένος μόνο και μόνο που παίζω μπάσκετ. Τώρα που ήρθε και το παιδάκι μου στη ζωή, έχω μόνο θετικά πράγματα στην καθημερινότητα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα σε αυτό το επίπεδο το οποίο ανεβαίνει. Όταν έχεις να ανταγωνιστείς τέτοιους μεγάλους παίκτες εξελίσσεσαι κι εσύ».