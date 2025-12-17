Που θα δείτε τις μάχες των ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Περιστερίου και Προμηθέα στην Ευρώπη

Απαιτητικές μάχες για ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Προμηθέα και Ηρακλή στην Ευρώπη. Που θα δείτε τα ματς.

ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Προμηθέας και Ηρακλής συνεχίζουν τις μάχες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ με... αέρα Μυστακίδη πλέον εδώ και λίγες μέρες κοντράρεται με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον δεύτερο γύρο του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι στο 1-0, ενώ από την άλλη οι Πορτογάλοι βρίσκονται στο 0-1 (21:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Στο FIBA Europe Cup αγωνίζεται και το Περιστέρι. Το σύνολο του Ξανθόπουλου έκανε μεγάλο διπλό στη Σαραγόσα στην πρεμιέρα και πλέον υποδέχεται τη Ντιναμό Σάσαρι με στόχο να πάει στο 2/2 και να ελέγξει τον όμιλο (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Από την πλευρά του ο Προμηθέας υποδέχεται τη Ρίτας Βίλνιους (19:00, COSMOTE SPORT 4) για το BCL. Με νίκη οι Πατρινοί πάνε στο play in ως τρίτοι. Με ήττα θα μείνουν εκτός συνέχειας.

Τέλος ο Ηρακλής έχει εκτός έδρας αποστολή στην ENBL. Κοντράρεται με την Ντουμπράβα και θέλει να δραπετεύσει με το διπλό για να συνεχίσει θετικά τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη (Youtube ENBL, ERT Sports 1).