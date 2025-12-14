Περιστέρι - Ολυμπιακός 62-105: Τα highlights της ερυθρόλευκης νίκης
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εύκολο έργο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και επικράτησαν του Περιστερίου με 43 πόντους διαφορά, διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο μετά και την 10η αγωνιστική στην Stoiximan GBL.
Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε πληθωρική παρουσία με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έκανε προσωπικό ρεκόρ στις ασίστ μοιράζοντας 16 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.
Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε τον Αμερικανό εξηγώντας ότι πρόκειται για «την επιτομή του πλέι μέικερ» μετά από αυτήν την μεγαλειώδη του εμφάνιση.
Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις καλύτερες στιγμές από το ματς στο κλειστό του Περιστερίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.