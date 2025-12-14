Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Ολυμπιακού στο Περιστέρι με 105-62.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εύκολο έργο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και επικράτησαν του Περιστερίου με 43 πόντους διαφορά, διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο μετά και την 10η αγωνιστική στην Stoiximan GBL.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε πληθωρική παρουσία με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έκανε προσωπικό ρεκόρ στις ασίστ μοιράζοντας 16 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.

Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε τον Αμερικανό εξηγώντας ότι πρόκειται για «την επιτομή του πλέι μέικερ» μετά από αυτήν την μεγαλειώδη του εμφάνιση.