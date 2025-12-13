ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τρομερά ποσοστά οι πράσινοι στο α' δεκάλεπτο
Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα των «πρασίνων» στην «SUNEL Arena» απέναντι στην ΑΕΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν προηγήθηκε με 19 πόντους διαφορά (14-33) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ.
Κάτι που μαρτυρούν τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας καθώς ο Παναθηναϊκός είχε σε αυτό το διάστημα 8/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 5/5 βολές.
Αντίθετα, η ΑΕΚ ήταν πολύ άστοχη έχοντας μετρήσει μόλις ένα εύστοχο σουτ εντός παιδιάς. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κλείσει την πρώτη περίοδο με 2/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 7/8 βολές!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.