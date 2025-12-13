Πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά ευστοχίας του Παναθηναϊκού AKTOR στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την ΑΕΚ με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 19 πόντους διαφορά!

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα των «πρασίνων» στην «SUNEL Arena» απέναντι στην ΑΕΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν προηγήθηκε με 19 πόντους διαφορά (14-33) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ.

Κάτι που μαρτυρούν τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας καθώς ο Παναθηναϊκός είχε σε αυτό το διάστημα 8/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 5/5 βολές.

Αντίθετα, η ΑΕΚ ήταν πολύ άστοχη έχοντας μετρήσει μόλις ένα εύστοχο σουτ εντός παιδιάς. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κλείσει την πρώτη περίοδο με 2/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 7/8 βολές!