ΑΕΚ: Ντεμπούτο Κλαβέλ με Παναθηναϊκό, τελευταία στιγμή κρίνεται των Σίλβα-Αρμς
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League. Γνωστή έγινε η εξάδα των ξένων που θα έχει η Ένωση ενόψει της αναμέτρησης με του «πράσινους».
Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Τζιαν Κλαβέλ, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Κρις Σίλβα και Άντονις Αρμς, που βρίσκονται κανονικά στην εξάδα των ξένων.
Οι ξένοι που παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών είναι οι Γκρεγκ Μπράουν και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Αναλυτικά η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό:
Γκρέι, Αρμς, Λεκαβίτσιους, Σίλβα, Μπάρτλεϊ, Κλαβέλ.
