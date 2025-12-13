ΑΕΚ: Ντεμπούτο Κλαβέλ με Παναθηναϊκό, τελευταία στιγμή κρίνεται των Σίλβα-Αρμς

ΑΕΚ: Ντεμπούτο Κλαβέλ με Παναθηναϊκό, τελευταία στιγμή κρίνεται των Σίλβα-Αρμς

Νίκος Καρφής
Κρις Σίλβα

Η συμμετοχή των Σίλβα και Άρμς στο ματς με τον Παναθηναϊκό θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ενώ ντεμπούτο θα κάνει ο Κλαβέλ.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League. Γνωστή έγινε η εξάδα των ξένων που θα έχει η Ένωση ενόψει της αναμέτρησης με του «πράσινους».

Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Τζιαν Κλαβέλ, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Κρις Σίλβα και Άντονις Αρμς, που βρίσκονται κανονικά στην εξάδα των ξένων.

Οι ξένοι που παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών είναι οι Γκρεγκ Μπράουν και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

image

 

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό:

Γκρέι, Αρμς, Λεκαβίτσιους, Σίλβα, Μπάρτλεϊ, Κλαβέλ.

     

