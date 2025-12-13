Βαν Τούμπεργκεν: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας μας τον Ολυμπιακό»

Αντίστροφα μετρούν στο Περιστέρι για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (14/12, 16:00) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά την σπουδαία νίκη στην Ισπανία επί της Σαραγόσα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στρέφεται ολοκληρωτικά στις εγχώριες υποχρεώσεις και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο κλειστό της οδού Τζον Κένεντι.

«Παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague όπως είναι ο Ολυμπιακός και είμαι ενθουσιασμένος που θα τους αντιμετωπίσουμε. Θα μπούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το παιχνίδι μας, προσπαθώντας για το καλύτερο. Θα αγωνιστούμε όσο πιο σκληρά μπορούμε και θα δούμε στο τέλος τι καταφέραμε» υποστήριξε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, όσον αφορά την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Περιστερίου Betsson, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο για τον οποίο, είπε: «Έχουμε φανταστικούς φιλάθλους, που μας δίνουν πολλή ενέργεια σε κάθε παιχνίδι και περιμένουμε να έρθουν με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο και να μας δώσουν την ώθηση για να παλέψουμε απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο».