Πολλοί το Περιστέρι το είχαν ξεγραμμένο και εκ των υποψηφίων για υποβιβασμό. Μέχρι, όμως, που η φαεινή ιδέα «Βασίλης Ξανθόπουλος» αλλάζει όλη τη ροή της ιστορίας.

Στο ευρύ κοινό υπάρχει μια ιστορία περίπου άγνωστη σχετικά με το Περιστέρι σε ό,τι αφορά στη διετία με τον Βασίλη Σπανούλη. Οι φίλαθλοι της ομάδας από ένα σημείο και μετά είχαν απηυδήσει με το γεγονός ότι το «του Βασίλη Σπανούλη» ήταν ό,τι ακολουθούσε «Το Περιστέρι», καθώς η αλήθεια είναι ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος το χρησιμοποιούσε με τέτοια συνέπεια σαν να επρόκειτο για ονοματοδοσία.

Ο λόγος του... εκνευρισμού είχε να κάνει με το ότι διαμορφωνόταν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα από αυτή την αντιμετώπιση ότι δεν υπάρχει Περιστέρι χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη, χωρίς παρελθόν ή πολύ περισσότερο χωρίς μέλλον, κάτι που προφανώς δεν θα μπορούσε να ισχύσει, πόσω μάλλον για έναν σύλλογο που έχει αναδείξει θρύλους και θρύλους, πόσω μάλλον για έναν σύλλογο που έχει συμμετάσχει με διακρίσεις στην Euroleague.

Αφήνοντας αυτή την ιστορία στην άκρη, κάνουμε Fast Forward και φτάνουμε δύο χρόνια μετά στο σήμερα, που το Περιστέρι αποτελεί τη μεγαλύτερη υπεραξία αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ, κάτι που μαρτυρούν οι αριθμοί και δεν είναι απλά η γνώμη του υποφαινόμενου.

Μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, άρα συγγνώμη που χαλάει και λίγο το αφήγημα, αλλά μπάσκετ στην προκειμένη περίπτωση παίζουν και τα λεφτά. Το Περιστέρι, λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή ένα μπάτζετ που ξεπερνά ελάχιστα τις 800.000 ευρώ και στην GBL είναι στην 4η θέση, πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν ένα δικό τους πρωτάθλημα, ενώ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει, στο Europe Cup, πέρασε... αέρα από όμιλο με Μπιλμπάο, Μπρνο και Κουταΐσι, έχοντας πετύχει μια σπουδαία νίκη στην Ισπανία και άρχισε τον δεύτερο γύρο με νίκη +12 στην Ισπανία επί της Σαραγόσα.

Μία Σαραγόσα με παίκτες όπως ο Σπίσου, Γιούστα, Κουμάντζι και Ντούμπλιεβιτς, άσχετα αν δεν ήταν διαθέσιμος στο ματς της Τετάρτης κόντρα στους Περιστεριώτες. Κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει το φετινό εγχείρημα, αλλά είναι δεδομένο ότι ο μπασκετικός κόσμος από εκεί που πίστευε ότι το Περιστέρι θα παλεύει με σφεντόνες, εδώ έχουν προκύψει δυνητικά... πυρηνικά όπλα.

Εμπνευστής είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε σκεφτεί να χρίσει τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή, χωρίς να έχει καμία πρότερη εμπειρία. Ο λόγος για τον χρηματοδότη του Περιστερίου, Φίλιππο Κότση, που ελάχιστοι μη μυημένοι τον γνωρίζουν, κάτι που συμβαίνει με δική του ευθύνη, διότι αποφεύγει τα φώτα όπως ο διάολος το λιβάνι και μιλάει μόνο όταν υποχρεώνεται να το κάνει.

Για όσους, λοιπόν, δεν τον γνωρίζουν, ο Φίλιππος Κότσης δεν έχει καμία σχέση με τον κανόνα του κλασικού Έλληνα παράγοντα στον αθλητισμό, πρόκειται για έναν ευγενή άνθρωπο, που ξέρει μπάσκετ όσο ελάχιστοι στο πρωτάθλημα και αγαπάει παθολογικά το Περιστέρι, κάτι που δείχνει όχι μόνο με τα λεφτά που δίνει στο μπάσκετ, αλλά ακόμα και στο πόλο.

Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, είχε ακόμα μια διεστραμμένη ιδέα σε επίπεδο διάνοιας, ώστε να ντύσει με προπονητικό κοστούμι τον Βασίλη Ξανθόπουλο στις 22 Μαΐου, όταν ο ίδιος στις 3 Μαΐου ανακοίνωνε on camera την ολοκλήρωση της καριέρας του ως παίκτης. Κι όχι μόνο αυτό...

Το χρίσμα δεν δόθηκε στον Ξανθόπουλο με ένα απεριόριστο μπάτζετ και με ευκολία κινήσεων... Το αντίθετο. Το Περιστέρι, που είναι μια πραγματικότητα ότι είχε κάνει τεράστια επένδυση για τα δεδομένα του τη διετία του Βασίλη Σπανούλη, πήρε συνειδητά από πέρυσι την απόφαση να χαμηλώσει τον πήχη και να «μαζευτεί», δίνοντας χώρο και χρόνο σε Έλληνες παίκτες με ταλέντο (Ζούγρης, Αβδάλας), ενώ φέτος μπορεί να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις (προφανώς δεν βγαίνουν κάθε μέρα ταλέντα τέτοιου επιπέδου που μπορούν να παίξουν από τα 18 τους στην Basket League), αλλά προχώρησε σε εξαιρετικά ψαγμένες λύσεις, επιπέδου... Football Manager, αποκτώντας τους Τάι Νίκολς (κάτι παραπάνω από 100.000), Αλβάρο Καρντένας (δανεικός από τη Βαλένθια) και τους παντελώς άγνωστους μέχρι και σήμερα, Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, Ράιλι Άμπερκρομπι.

Ωστόσο, τι έχει το Περιστέρι που κάνει την περίπτωσή του ξεχωριστή; Το ιδεατό περιβάλλον, γεγονός για το οποίο δεν χρειάζεται να ερωτηθεί τόσο ο Βασίλης Ξανθόπουλος που έχει φροντίσει όλα να πηγαίνουν ρολόι, αλλά τον κόουτς Λιμνιάτη, που την περσινή σεζόν βίωσε περιόδους με έντονη πίεση, αλλά η διοίκηση ήταν εκεί και τον στήριξε, ολοκληρώνοντας τη σεζόν η οποία στο τέλος χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικό, αλλά είναι τόσο αληθινό και δεν είναι ντροπή να το παραδεχθούμε. Είναι το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου και πολύ περισσότερο του Φίλιππου Κότση.