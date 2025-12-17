Διαγωνισμός φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ x Gazzetta: Κερδίστε προσκλήσεις για τα ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, προσφέρει σε έναν σούπερ διαγωνισμό στο Instagram 2 διπλές προσκλήσεις REGULAR και 1 διπλή πρόσκληση VIP για τα ματς της 12ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Θες να δεις τα ματς της 12ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL από κοντά και να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο γήπεδο; Τώρα έχεις την ευκαιρία.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, προσφέρει σε έναν σούπερ διαγωνισμό στο Instagram 2 διπλές REGULAR προσκλήσεις και 1 διπλή πρόσκληση VIP για τα ματς της 12ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα σε στέλνουν να δεις από κοντά:

27/12 ΑΕΚ BC - ΑΡΗΣ Betsson

27/12 Μαρούσι CHERY - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

28/12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA

Για να πάρεις μέρος, κάνε like στο παρακάτω post στο Instagram, γράψε στα σχόλια με ποιον θα πας στο γήπεδο και ακολούθησε τα προφίλ @gazzetta.gr και @vikosofficial.