Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Έναν εξαιρετικό σκόρερ προσθέτει στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ καθώς συμφώνησε με τον Μπριν Ταϊρί στον οποίο είχε ρίξει και το μεγαλύτερο βάρος τις τελευταίες ώρες!

Ο Αμερικανός γκαρντ (27χρ., 1.88μ.) αγωνιζόταν στην Aba-Liga με τη φανέλα της Ιγκοκέα, με την οποία έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις.

Πρόκειται για σκόρερ ολκής, ο οποίος στο φετινό BCL είχε κατά μέσο όρο 17.4 πόντους, 4.6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο ανά 29 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 38% στα δίποντα, 42% στα τρίποντα και 92% στις βολές.

Ο Ταϊρί αγωνιστεί στην G-League με την θυγατρική ομάδα των Ράπτορς, έκανε ένα πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί σε Οστάνδη, Σάσαρι, Πετκίμ και τώρα στην Ιγκοκέα.

Μάλιστα το βράδυ της Τρίτης (9/12) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.