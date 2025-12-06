Η Μύκονος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζέρεμι Έβανς.

Το συμβόλαιο του Τζέρεμι Έβανς λύθηκε και έτσι ο Αμρεικανός δε θα συνεχίσει στη Μύκονο, όπου και ξεκίνησε φέτος τη σεζόν.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, αποχωρεί από το νησί μετά από έξι εμφανίσεις, στις οποίες σημείωσε 9.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ στα 20'31'' που αγωνιζόταν μέσο όρο. Ωστόσο, στα τελευταία παιχνίδια, ο χρόνος του περιορίστηκε αρκετά, ένεκα του τραυματισμού του.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου

«Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζέρεμι Έβανς.

Η ομάδα μας ευχαριστεί θερμά τον Τζέρεμι για την παρουσία, την επαγγελματική του στάση και την πολύτιμη συνεισφορά του στη μέχρι τώρα πορεία μας, στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της Μυκόνου Betsson στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την προσπάθειά μας.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία και ό,τι καλύτερο σε κάθε πτυχή της ζωής του».