Μπούτσκος: «Εξαιρετική η Μούρθια, περνάει ομάδες EuroLeague»
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία για το 100-70 σε ένα ματς που διατηρούσε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια φτάνοντας τη διαφορά και στις παρυφές των 40 πόντων.
O Παντελής Μπούτσκος φάνηκε ικανοποιημένος για την εμφάνιση της ομάδας του και αναφέρθηκε στον ημιτελικό που ακολουθεί κόντρα στη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.
Αναλυτικά
Για την 100άρα: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι το τέταρτο ματς στις 10 τελευταίες μέρες. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι για να πάει το ματς όπως θέλαμε».
Για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Μούρθια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το second unit τους Έλληνες παίκτες μας. Αν δεν είχαμε αυτά τα αποδυτήρια δεν θα ήμασταν εδώ να διεκδικούμε τίτλους»
Για τον ημιτελικό: «Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα σε εξαιρετική ομάδα που περνάει ομάδες EuroLeague. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι μεγάλος, αλλά σκεφτόμαστε πως να προκριθούμε στον τελικό».
