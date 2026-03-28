Μπούτσκος: «Εξαιρετική η Μούρθια, περνάει ομάδες EuroLeague»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία για το 100-70 σε ένα ματς που διατηρούσε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια φτάνοντας τη διαφορά και στις παρυφές των 40 πόντων.

O Παντελής Μπούτσκος φάνηκε ικανοποιημένος για την εμφάνιση της ομάδας του και αναφέρθηκε στον ημιτελικό που ακολουθεί κόντρα στη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.

Για την 100άρα: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι το τέταρτο ματς στις 10 τελευταίες μέρες. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι για να πάει το ματς όπως θέλαμε».

Για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Μούρθια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το second unit τους Έλληνες παίκτες μας. Αν δεν είχαμε αυτά τα αποδυτήρια δεν θα ήμασταν εδώ να διεκδικούμε τίτλους»

Για τον ημιτελικό: «Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα σε εξαιρετική ομάδα που περνάει ομάδες EuroLeague. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι μεγάλος, αλλά σκεφτόμαστε πως να προκριθούμε στον τελικό».