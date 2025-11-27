Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι και τυπικά ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ποσοστό που του ανήκει από εδώ και στο εξής.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, καθώς η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε.

Μετά από συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην προηγούμενη διοίκηση και τον 63χρονο Έλληνα δισεκατομμυριούχο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία. Οι υπογραφές έπεσαν, ολοκληρώθηκε το deal κι έτσι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταβιβάστηκε ένα ποσοστό της της τάξεως του 60.8% που ανήκει στους τρεις μεγαλομετόχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (σ. σ. Θανάσης Χατζόπουλος, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος και Ηλίας Βιολίδης) στον όμιλο του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 17 Δεκεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.