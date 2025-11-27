ΠΑΟΚ: «Ο Μυστακίδης απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ»
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, καθώς η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης.
H ανακοίνωση
«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».
