Η ΚΑΕ Περιστέρι προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση ονοματοδοσίας του Συλλόγου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης.

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του νέου μεγάλου ονοματοδότη και επίσημου χορηγού Betsson της ΚΑΕ Περιστέρι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου Βασίλης Μπέτσης, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Περιστερίου Γιώργος Παρδακίδης.

Αρχικά, τον λόγο πήρε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Μάνος Κότσης, ο οποίος δήλωσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην πολύ σημαντική αυτή στιγμή για την οικογένεια του Περιστερίου. Πλέον είμαστε Περιστέρι Betsson και θα είμαστε για τα επόμενα δυο χρόνια. Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το όραμα και τη στρατηγική της ομάδας. Το πλάνο και το όραμα που έχουμε για την ομάδα. Ουσιαστικά η στρατηγική μας βασίζεται σε δυο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι να επανασυνδεθούμε με την τοπική κοινωνία και να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Ο δεύτερος είναι το Περιστέρι να επανακτήσει την ταυτότητα που είχε ως μια δεξαμενή παραγωγής ταλέντων στο αγωνιστικό κομμάτι, είτε είναι γηγενείς παίκτες, είτε είναι αλλοδαποί».

Κότσης: «Χαιρόμαστε που η Betsson είναι αρωγός στην προσπάθεια μας»

Και πρόσθεσε: «Θεωρούμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς να πρεσβεύει το Περιστέρι, τα τελευταία δυο χρόνια θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα πολύ σοβαρά προς αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα και οι δυο αυτοί στόχοι απαιτούν πολύ σημαντική οργάνωση, πλάνο και μέθοδο.

Χαιρόμαστε που η Betsson είναι μαζί μας, αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο σίγουρα βήματα προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Θεωρούμε ότι η υποστήριξη της Betsson θα μπορέσει να μας επιτρέψει να επενδύσουμε τόσο στο ανδρικό τμήμα, όσο και στην ακαδημία του Συλλόγου και ευελπιστούμε ότι και ο κόσμος θα καταλάβει την σημασία της προσπάθειας αυτής και θα σταθεί κι εκείνος δίπλα μας, ώστε να χαρούμε μαζί αυτό το ωραίο ταξίδι».

Νικολόπουλος: «Αντιληφθήκαμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν πλάνο, όραμα και μεράκι για την ομάδα»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Εμπορικός Διευθυντής της Betsson Greece Ανδρέας Νικολόπουλος, ο οποίος τόνισε: «Είναι μεγάλη χαρά για εμάς στη Betsson να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο της Πόλης, στο πλευρό μιας ομάδας με τόσο ισχυρή ιστορία και ταυτότητα όπως το Περιστέρι. Ένας σύλλογος που για δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στο ελληνικό μπάσκετ και που, χάρη στη σταθερή και μεθοδική δουλειά της διοίκησης, συνεχίζει να ανεβαίνει επίπεδο και να κάνει αισθητή την παρουσία του τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων.

Από την πρώτη μας συζήτηση με την διοίκηση και τον πρόεδρο της ομάδας αντιληφθήκαμε ότι είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλάνο και όραμα για την ομάδα και μεράκι. Και αυτό μας ενέπνευσε για να συνεργαστούμε με την ομάδα.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω και όλους για το επίπεδο ετοιμότητας και τα αντανακλαστικά που έδειξε η διοίκηση από τη στιγμή που δώσαμε τα χέρια για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τη χορηγία σε χρόνο ρεκόρ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα».

Και συμπλήρωσε: «Για εμάς, σκοπός και όραμα είναι να συνδεόμαστε με οργανισμούς στους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, οι οποίοι έχουν όραμα και πάθος για αυτό που κάνουν και ο δικός μας σκοπός είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ωραίο και διαδραστικό περιβάλλον για τον κόσμο της ομάδας, να γεμίσει το γήπεδο, με όμορφες στιγμές, να προσφέρουμε διασκέδαση, δώρα και happenings. Οπότε νομίζω ότι κινούμαστε με το ίδιο πλάνο. Είναι μεγάλη μας τιμή που η ομάδα θα ονομάζεται Περιστέρι Betsson.

Η συνεργασία που ανακοινώνουμε σήμερα είναι διετής, αλλά για εμάς έχει ξεκάθαρα μακροχρόνιο ορίζοντα. Δεν την αντιμετωπίζουμε ως μια απλή χορηγία, αλλά ως μια στρατηγική συμμαχία. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το Περιστέρι — επαγγελματισμό, συνέπεια, και μια διαρκή δέσμευση να προσφέρουμε στο κοινό υψηλού επιπέδου εμπειρίες.

Η Betsson, με παρουσία άνω των 60 ετών διεθνώς και ισχυρή δραστηριότητα στην Ελλάδα, επενδύει σταθερά στον αθλητισμό και στηρίζει προσπάθειες που έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Το “Περιστέρι Betsson” συμβολίζει τη φιλοδοξία μας να είμαστε ενεργά δίπλα στην ομάδα και να συνεισφέρουμε στην εξέλιξη και την ενίσχυση της σχέσης της με τους φιλάθλους της.

Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη συνεργασία. Εμείς στη Betsson δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή τη διαδρομή, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, ενέργεια και επιτυχίες».

Ξανθόπουλος: «Εύχομαι μαζί στο τέλος της χρονιάς να έχουμε πετύχει πολλές νίκες με γεμάτο γήπεδο»

Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, καλωσόρισε την Betsson στην οικογένεια της ομάδας.

«Κύριε Νικολόπουλε εκ μέρους της ομάδας, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Περιστερίου. Είμαστε μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό από τη διοίκηση μέχρι τον φροντιστή. Είμαστε όλοι μαζί, οπότε εμείς ανοίγουμε τα χέρια να σας αγκαλιάσουμε, όπως κάνετε και εσείς το ίδιο. Δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, είμαι περισσότερο της πράξης, οπότε μόνο ένα καλωσόρισμα προς εσάς και εύχομαι στο τέλος της χρονιάς να έχουμε πετύχει πολλές νίκες, με γεμάτο γήπεδο που είναι πολύ σημαντικό για μας και γιατί όχι να δούμε παιδιά από τις ακαδημίες όπως είπε και ο κ. Κότσης στην πρώτη ομάδα» υποστήριξε ο τεχνικός της ομάδας.

Και υπογράμμισε: «Με σωστή νοοτροπία να βοηθήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά να ανέβουν στην πρώτη ομάδα του Περιστερίου και μαζί με αυτά τα παιδιά να πετύχουμε τις νίκες που προείπα. Να έχουμε μια καλή συνεργασία, μακάρι να είναι για πολλά χρόνια και με υγεία και σκληρή δουλειά να πετύχουμε τους στόχους μας».

Γιάνκοβιτς: «Πολύ σημαντικό ότι έχουμε τέτοιο συμπαίκτη δίπλα μας»

Τέλος, ο αρχηγός του Περιστερίου Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, είπε: «Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε εδώ στην παρουσίαση της συνεργασίας με την Betsson. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τέτοιο συμπαίκτη δίπλα μας. Ήμουν τυχερός και είχα βρεθεί στην πορεία μου και στην πορεία της Betsson μαζί στο παρελθόν. Νομίζω ότι οι εμπειρίες που έχω κρατήσει είναι πολύ θετικές. Είναι μια εταιρεία που στηρίζει έμπρακτα το ελληνικό μπάσκετ. Στόχος είναι στο τέλος της χρονιάς να φτάσουμε όλοι μαζί να γεμίσουμε το γήπεδο και να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο από αγώνα σε αγώνα».

