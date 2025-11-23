H αυλαία στην 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL κλείνει με το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα.

Η όγδοη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει να δώσει συνέχεια στο θετικό του σερί 5 νικών, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να παραμείνουν αήττητοι στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το τζάμπολ στο PAOK Sports Arena έχει οριστεί για τις 16:00, με τη μετάδοση να γίνεται από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Νωρίτερα, στις 13:00, το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ηρακλή, σε αναμέτρηση που επίσης θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.