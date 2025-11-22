Ο προπονητής του Κολοσσού Χαβιέ Καράσκο εστίασε στην επίθεση και όχι στην άμυνα για την ήττα της ομάδας του από το Περιστέρι, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Κολοσσός ηττήθηκε από το Περιστέρι στη Ρόδο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο προπονητής των «θαλασσί» Χαβιέ Καράσκο επικεντρώθηκε στην επιθετική λειτουργία εξηγώντας τους λόγους της ήττας και όχι στην άμυνα της ομάδας του.

«Συγχαρητήρια στο Περιστέρι Betsson για τη νίκη του. Αν και τα πήγαμε καλά στα επιθετικά ριμπάουντ, δεν είχαμε καλά ποσοστά στις εκτελέσεις μας. Χάσαμε το ματς από την επίθεση και όχι από την άμυνα. Πρέπει να βελτιωθούμε και γι’ αυτό μέσα στη διακοπή θα δουλέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός τεχνικός που δεν είχε διάθεση για να πει πολλά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Στο διάστημα της διακοπής είναι πολύ πιθανό πλέον ο Κολοσσός να προβεί σε κάποια διορθωτική κίνηση στο ρόστερ του, ώστε να εμφανιστεί καλύτερος στη συνέχεια των υποχρεώσεων του στην Stoiximan GBL.