Μετά το ματς στη Μύκονο, η αποστολή του Παναθηναϊκού δείπνησε σε εστιατόριο του νησιού λίγο πριν από την επιστροφή στην Αθήνα.

«Οικογενειακό» δείπνο περιλάμβανε το... πρόγραμμα των «πρασίνων» λίγο πριν από την επιστροφή στην Αθήνα.

Μετά το παιχνίδι στη Μύκονο και τη δύσκολη νίκη απέναντι στην ομώνυμη ομάδα με 78-65, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επισκέφθηκαν το εστιατόριο Raya στο νησί των ανέμων.

Αφού δείπνησαν θέλοντας να χαλαρώσουν μετά την αναμέτρηση στο κλειστό της Άνω Μεράς, στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.