Παναθηναϊκός: Δείπνο της ομάδας στη Μύκονο πριν από την επιστροφή
«Οικογενειακό» δείπνο περιλάμβανε το... πρόγραμμα των «πρασίνων» λίγο πριν από την επιστροφή στην Αθήνα.
Μετά το παιχνίδι στη Μύκονο και τη δύσκολη νίκη απέναντι στην ομώνυμη ομάδα με 78-65, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επισκέφθηκαν το εστιατόριο Raya στο νησί των ανέμων.
Αφού δείπνησαν θέλοντας να χαλαρώσουν μετά την αναμέτρηση στο κλειστό της Άνω Μεράς, στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.
Family’s Dinner in Mykonos ☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/ndygyNSoOH— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.