Ο Άρης ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης με τον Προμηθέα στο «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Καταιγιστικός ήταν ο Άρης στη δεύτερη περίοδο με τον Προμηθέα στο «Nick Galis Hall» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά το ισορροπημένο πρώτο 10λεπτο (22-22 στο 10) πάτησαν... γκάζι και προσφέροντας σκορ και θέαμα άνοιξαν τη διαφορά παίρνοντας ένα προβάδισμα 15 πόντων (44-29 στο 17.40''), το οποίο στη συνέχεια έφτασε και στο +17 (46-29 στο 19').

Οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη αστόχησαν σε ανοικτά σουτ και δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πάρουν ένα σημαντικό προβάδισμα και να το διατηρήσουν (47-37 στο 20') στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.