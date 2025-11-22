Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε το update αναφορικά με το πότε θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση οι Γιούρτσεβεν και Όσμαν.

Ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου έδωσε νεότερες πληροφορίες όσον αφορά τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ αναφέρθηκε και στον Ρισόν Χολμς.

«Είναι συναρπαστικό το να έρχεσαι στη Μύκονο για να παίξεις ματς της πρώτης κατηγορίας. Ίσως το γήπεδο είναι μικρό αλλά μου άρεσε η οργάνωση, η ατμόσφαιρα, η πάθος που όλες οι Αρχές και οι άνθρωποι έχουν για το μπάσκετ. Στη Μύκονο έχετε μεγάλο potential, πολλούς χορηγούς, μεγάλες εταιρίες που το καλοκαίρι βγάζουν πολλά λεφτά, το ξέρω αυτό. Ελπίζω η Μύκονος να συνεχίσει την πορεία της στην πρώτη κατηγορία» είπε αρχικά ο Άταμαν και συνέχισε:

«Δεν ήταν εύκολο για εμάς να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, ειδικά μετά το ματς της EuroLeague, που κάναμε τέλειο ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν έρχεσαι στη Μύκονο δεν είναι εύκολο να παρακινήσεις τους παίκτες να παίξουν για το πρωτάθλημα, οπότε είχαμε πολλά προβλήματα στη συγκέντρωση. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, τρίποντα. Σκοράραμε μόνο 4 στα 24 σουτ και αυτό είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο μας. Η Μύκονος πάλεψε μέχρι το τέλος αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το ματς.»

Όσο για το πότε θα επιστρέψουν οι τραυματίες στην ενεργό δράση; «Δεν χρησιμοποιήσαμε τον Χουάντσο γιατί έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο και πρόβλημα στην πλάτη. Οι ιατροί είπαν να μην τον χρησιμοποιήσω. Έχουμε πρόβλημα στον Οσμάν, έμεινε στην Αθήνα λόγω του προβλήματος στον αστράγαλο που είχε στο προηγούμενο ματς στην EuroLeague αλλά πιστεύω την Τρίτη όλοι θα είναι στο παρκέ στο 100% και θα προσπαθήσουν να πάρουν ακόμα μία νίκη στο Telekom Center Athens. Μετά την Τρίτη θα έχουμε μία διακοπή στην EuroLeague για τις Εθνικές. Θα είμαστε καλά. Πιστεύω την Τρίτη θα επιστρέψει ο Γιουρτσεβέν. Ο Χολμς μετά τη διακοπή ελπίζω θα μπει στην ομάδα».