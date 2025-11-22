Τάπα που θα έχει να τη θυμάται για... όλη του τη ζωή μοίρασε ο Χέσον της Μυκόνου πάνω στον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Μία από τις καλύτερες φάσεις της σεζόν χάρισε ο Μάιλς Χέσον της Μυκόνου στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θέλησε να προσφέρει εκείνος τη... φάση του αγώνα ωστόσο είδε τον Αμερικανό των γηπεδούχων να... κατεβάζει τον γενικό.

Προσπάθησε να τον κάνει πόστερ καρφώνοτας με δύναμη, αλλά ο Χέσον του είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι.

Δείτε τι έγινε