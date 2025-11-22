Μύκονος - Παναθηναϊκός: Απίθανη τάπα του Χέσον στον Ρογκαβόπουλο σε προσπάθεια για κάρφωμα!
Τάπα που θα έχει να τη θυμάται για... όλη του τη ζωή μοίρασε ο Χέσον της Μυκόνου πάνω στον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
Μία από τις καλύτερες φάσεις της σεζόν χάρισε ο Μάιλς Χέσον της Μυκόνου στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θέλησε να προσφέρει εκείνος τη... φάση του αγώνα ωστόσο είδε τον Αμερικανό των γηπεδούχων να... κατεβάζει τον γενικό.
Προσπάθησε να τον κάνει πόστερ καρφώνοτας με δύναμη, αλλά ο Χέσον του είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι.
Δείτε τι έγινε
