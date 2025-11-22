Άρης: Τέλος ο Μερκβιλάτζε
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, ο Γεωργιανός παίκτης δεν πρόκειται να συνεχίσει στο «Αλεξάνδρειο» καθώς επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.
«Ο ΑΡΗΣ Betsson ευχαριστεί τον Alex Merkviladze για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η διοίκηση της ομάδας.
Ο 23χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς του Eurocup, έχοντας κατά μέσο όρο 1.8 πόντους και 2.2 ριμπάουντ.
