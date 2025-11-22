Μύκονος - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα των «πρασίνων» απέναντι στη νεοφώτιστη Μύκονο.

Μεγάλη είναι η σημερινή (22/11) ημέρα για τον αθλητισμό της Μυκόνου, καθώς οι νησιώτες (μετά τον Ολυμπιακό, 26/10) υποδέχονται τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της Ντουμπάι με 103-82 για την Euroleague και φυσικά θέλει το 6ο ροζ φύλλο αγώνα στη Stoiximan GBL.

Το τζάμπολ στο κλειστό της Μυκόνου έχει προγραμματιστεί για τις 16:00, με την ΕΡΤ2 να καλύπτει ζωντανά την αναμέτρηση.