Άρης: Ο Άντζουσιτς δηλώθηκε στην Basketleague – Χωρίς Μποχωρίδη με Προμηθέα
Η συμμετοχή του Σέρβου γκαρντ θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφορικά με την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς αντικατέστησε τον Άλεξ Μερκβιλάντζε και καθώς ο Μπριν Φορμπς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, ο 49χρονος τεχνικός έχει να επιλέξει μεταξύ επτά παιικτών. Πρόκειται για τους Τζόουνς, Άντζουσιτς, Χάρελ, Κουλμπόκα, Νουά, Ίνοκ και Φόρεστερ και το πιο πιθανό είναι να κοπεί ένας εκ των δύο τελευταίων.
Βέβαια, ακόμη κι αν επιστρέψει ο Μπριν Φορμπς δεν υπολογίζεται για τους αγώνες της GBL Basketleague εκτός κι αν προκύψουν τραυματισμοί. Προς το παρόν διαπιστώνεται ότι ο Αμερικανός μπορεί να μείνει μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.