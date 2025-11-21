Ο Ντανίλο Άντζουσιτς δηλώθηκε στην GBL Basketleague κι εκτός απροόπτου θα κάμνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη στο παιχνίδι (22/11, 18:15) με τον Προμηθέα στο Nick Galis Hall ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα απουσιάσει λόγω γρίπης.

Η συμμετοχή του Σέρβου γκαρντ θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφορικά με την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς αντικατέστησε τον Άλεξ Μερκβιλάντζε και καθώς ο Μπριν Φορμπς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, ο 49χρονος τεχνικός έχει να επιλέξει μεταξύ επτά παιικτών. Πρόκειται για τους Τζόουνς, Άντζουσιτς, Χάρελ, Κουλμπόκα, Νουά, Ίνοκ και Φόρεστερ και το πιο πιθανό είναι να κοπεί ένας εκ των δύο τελευταίων.

Βέβαια, ακόμη κι αν επιστρέψει ο Μπριν Φορμπς δεν υπολογίζεται για τους αγώνες της GBL Basketleague εκτός κι αν προκύψουν τραυματισμοί. Προς το παρόν διαπιστώνεται ότι ο Αμερικανός μπορεί να μείνει μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες.