Σε μηνυτήρια αναφορά προχώρησε η ΕΟΚ κατά προπονητή της Stoiximan GBL για δυσφημιστικές αναφορές του στην τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Να προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, κατά προπονητή της Stoiximan GBL για δυσφημιστικές αναφορές στην τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει:



«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολη μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.

Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».



