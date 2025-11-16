ΑΕΚ: Η τέχνη της υπομονής και τρία τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο

Ο Νίκος Καρφής γράφει για τη σιγουριά που έβγαζε η ΑΕΚ για το διπλό σε όλο το ματς κόντρα στο Μαρούσι, αλλά και την φανταστική τριάδα που μαγεύει στο παρκέ

Η ΑΕΚ πέρυσι πήγε στο κλειστό του Αγίου Θωμά με μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα και άντεξε κόντρα στο Μαρούσι, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει μια νίκη-θρίλερ. Εκείνο το διπλό εξασφάλισε ηρεμία και άφησε την ομάδα να δουλέψει αναπόσπαστη, να βελτιώσει ορισμένα κομμάτια και να εξελιχθεί μέσα από τη δουλειά της. Και προς στο τέλος της σεζόν έφτασε κοντά στον τελικό του BCL, χάνοντας στα σημεία από τη μετέπειτα τροπαιούχο Μάλαγα.

Φέτος η Ένωση πήγε με περισσότερη ηρεμία στο ματς στο Μαρούσι, ωστόσο και τώρα υπήρχε ένα μεγάλο... πρέπει να την ακολουθεί. Προερχόταν από δύο σερί ήττες στη Stoiximan GBL, ενώ μετά από το Μαρούσι, είχε εκτός έδρας παιχνίδι με Ολυμπιακό και ματς στη SUNEL Arena με τον Παναθηναϊκό. Δεν το λες και εύκολο πρόγραμμα.

Η Βασίλισσα έκανε το καθήκον της, έδειξε χαρακτήρα και πατώντας... γκάζι στα τελευταία λεπτά, επικράτησε με 103-82 και πάει στη διακοπή της με καλή ψυχολογία. Ο Ντράγκαν Σάκοτα προετοίμασε την ομάδα του και την έβαλε στο παρκέ πανέτοιμη για διπλό. Η ΑΕΚ έβγαζε μια σιγουριά σε όλη τη διάρκεια του ματς.

«Φώναζε» διπλό σε όλη τη διάρκεια

Η ΑΕΚ σου έβγαζε σιγουριά, αυτοπεποίθηση μέσα στο ματς πως στο τέλος, θα καταφέρει να φτάσει στη νίκη. Η αλήθεια είναι πως δεν άφησε ποτέ το Μαρούσι να πιστέψει πως θα φτάσει στη νίκη. Όποτε οι γηπεδούχοι πλησίαζαν, πάντα η Ένωση είχε απάντηση και άνοιγε διασκελισμό. Το Μαρούσι προσπάθησε πολλές φορές να επιστρέψει αλλά οι... απαντήσεις της ΑΕΚ ήταν ηχηρές, στιβαρές και σίγουρες.

Όταν το Μαρούσι ισοφάρισε σε 40-40 στο 16΄, η Ένωση έτρεξε σερί 8-0 για να κλείσει το ημίχρονο τελικά στο 43-48. Δοκίμασε και στο τρίτο δεκάλεπτο κάτι αντίστοιχο, αλλά η ΑΕΚ ήταν πάλι έτοιμη για κάθε πρόβλημα που της έβαλε η αντίπαλο της.

Για να φτάσουμε στο 4ο δεκάλεπτο. Εκεί το Μαρούσι πλησίασε στο 80-85 στο 34' για να πατήσει το... γκάζι η ΑΕΚ και να χαθεί στο 80-98 στο 38'. Απίθανο σερί 13-0 σε τέσσερα λεπτά και αντίο!

Τα τρία τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο

Ο Σάκοτα και οι παίκτες του μπήκαν διαβασμένοι στο ματς και προσπάθησαν να μεταφέρουν την στόχευση τους κοντά στο καλάθι. Θέλησαν να πάνε κοντά στη ρακέτα και απέφυγαν να πάρουν πολλά τρίποντα.

Ήταν διαβασμένοι και προσπάθησαν να φτιάξουν την ψυχολογία τους με σίγουρα καλάθια από κοντά. Η ΑΕΚ επιχείρησε μόλις 3 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Απίθανο στατιστικό για τις εποχές που ζούμε και εκεί πλέον που έχει πάει το σύγχρονο μπάσκετ. Η Ένωση βρήκε στόχο σε μια προσπάθεια τριών πόντων, κάτι που σημαίνει πως μόλις οι 3 από τους 48 πόντους της στο ημίχρονο ήταν από τρίποντο.

Θεωρώ πως αυτό έχει εξήγηση. Η ΑΕΚ δεν σούταρε καλά στα τελευταία ματς της πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Σε αρκετά από αυτά τα ματς σούταρε κάτω από 30%. Γενικά η Ένωση δεν σουτάρει καλά στο τρίποντο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Έτσι κόντρα στο Μαρούσι επέλεξε να βρει ορισμένα καλάθια κοντά με σωστές συνεργασίες ενόψει της συνέχειας και στη συνέχεια να πάει και στο τρίποντο όταν νιώσει καλύτερα μέσα στο ματς. Υπομονή μέχρι να πατήσει καλά στα πόδια της στο ματς με προσήλωση στο πλάνο του προπονητή.

Σπουδαία τριπλέτα αλλά χρειάζεται και βοήθεια

Από το ξεκίνημα της σεζόν οι κύριοι Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Γκρέι κουβαλά την ΑΕΚ στο σκοράρισμα στα περισσότερα ματς. Δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς αυτό.

Για τους νικητές ο Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ. Απίθανα πράγματα από μια τριάδα που σου έδειχνε πως θα το πάρει πάνω της και θα οδηγήσει την ομάδα στη νίκη. Η συγκεκριμένη τριάδα πέτυχε τους 78 από τους 103 πόντους της Βασίλισσας. Απίθανο!

Ποιοτικότατοι παίκτες που έχουν αναπτύξει ορισμένους κώδικες επικοινωνίας στο παρκέ που κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά της ομάδας. Σε ορισμένες φάσεις και κόντρα στο Μαρούσι βρισκόντουσαν με κλειστά ματια, όπως παραδέχθηκε και ο Σίλβα μιλώντας στο Gazzetta.

Όμως θα υπαρξουν και ματς που μπορεί κάποιος από αυτούς να μην βρεθούν σε τέτοια μέρα ή και δύο από τους τρεις. Έτσι απαιτείται να βγει κάποιος άλλος μπροστά για να δώσει τις λύσεις. Ο Μπράουν ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο τις θέσεις των φόργουορντ (απογοήτευση ο Αρμς και ο Σάκοτα του έστειλε μήνυμα με δεύτερο σερί DNP). Φυσικά η Ένωση κινείται και για γκαρντ με ικανότητα στο σκοράρισμα. Κάνει τις κινήσεις της για να είναι πιο έτοιμη μετά τη διακοπή.

Φυσικά στο παρκέ κάνουν πολλές δουλειές και παίκτες σαν τον Φλιώνη, τον Κατσίβελη, τον Λεκαβίτσιους. Κομβικοί στο παιχνίδι της Ένωσης και στις δύο μεριές του παρκέ. Αλλά ξεκάθαρα είναι πιο πίσω σε επίπεδο σκοραρίσματος από Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι.

🦅👏 Οι φίλοι της Ένωσης που έδωσαν δυναμικό παρών στο κλειστό του Αγ. Θωμά, με τη λήξη της αναμέτρησης αποθέωσαν του παίκτες της ΑΕΚ, για τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι και τη μαγική της εμφάνιση!#aekbc pic.twitter.com/U2zWq9lFHV — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 15, 2025

ΥΓ: Υπέροχη ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Συνύπαρξη χωρίς να γίνει το παραμικρό. Όταν και οι δύο πλευρές θέλουν, τότε κάτι όμορφο θα γίνεται. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό που είδαμε στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

ΥΓ 1: Η ΑΕΚ έχει ανάγκη τις προσθήκες (ανακοίνωσε ήδη Μπράουν και... έρχεται ο γκαρντ) για να μπορεί ο Σάκοτα να ανοίξει το rotation καλύτερα και πιο αποδοτικά.