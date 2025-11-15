Δείτε τις 12άδες του ματς του Αμαρουσίου με την ΑΕΚ για το ματς της έβδομης αγωνιστικής την Stoiximan GBL.

Το Μαρούσι υποδέχεται την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η Ένωση μετρά 4 νίκες και 2 ήττες μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ προέρχεται από δύο σερί ήττες. Στον αντίποδα οι γηπεδούχοι είναι στο 2-3.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους. To σύνολο του Παπαθεοδώρου προέρχεται από νίκη κόντρα στον Πανιώνιο.

H 12άδα του Αμαρουσίου: Ρέινολντς, Μέικον, Νικολαϊδης, Σάλας, Τουλιάτος, Χατζιδάκης, Κινγκ, Καλαϊτζάκης, Γουίλιαμς, Ιορδάνου, Γιαννόπουλος, Περάντες.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.