Η ΑΕΚ επιθυμεί στήριξη μόνο με τη φωνή για όσους επιλέξουν να πάνε μεμονωμένα στο Μαρούσι
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με το Μαρούσι (18:15).
Πάντως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος φίλος της Ένωσης μεμονωμένα στο γήπεδο.
Κύκλοι της ομάδας ανέφεραν πως «στο ενδεχόμενο που σπεύσουν μεμονωμένα οπαδοί μας στο γήπεδο, τους καλούμε να προστατεύσουν την ομάδα μας, να τη στηρίξουν με τη φωνή τους, και ν’ απομονώσουν τυχόν προβοκάτορες στην εξέδρα».
Η ΑΕΚ είχε τιμωρηθεί τέτοιο καιρό και πέρυσι, αφού τότε είχε απαγορευτεί η οργανωμένη μετακίνηση (στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα), ενώ δεν είχε παραλάβει εισιτήρια όπως δεν παρέλαβε και φέτος.
Οι άνθρωποι της Βασίλισσας θέλουν τον κόσμο στο πλευρό τους και στα επόμενα κρίσιμα ματς και οι φίλαθλοι της Βασίλισσας θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη συμπεριφορά για να αποφευχθούν τιμωρίες.
