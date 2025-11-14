Περιστέρι, Καρντένας: «Η Καρδίτσα είναι μια εξαιρετική ομάδα»
Ο Άλβαρο Καρντένας μίλησε, ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με την Καρδίτσα, για την 7η αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Ο Ισπανός διεθνής μεταξύ άλλων ανέφερε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του προκειμένου να σταματήσουν τους γκαρντ της θεσσαλικής ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός γκαρντ:
«Η Καρδίτσα είναι μια εξαιρετική ομάδα που παίζει στο Basketball Champions League. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στους γκαρντ τους, τον Τζέφερσον, τον Έλις και τον Δίπλαρο, ώστε να μην τους αφήσουμε να κάνουν το παιχνίδι τους.
Πρόκειται για μια καλή ομάδα που πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ και γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Η άμυνα είναι πολύ σημαντική και γι’ αυτό θα πρέπει να τους πιέσουμε, ώστε να τους οδηγήσουμε σε λάθη, που θα μας επιτρέψουν να διεκδικήσουμε τη νίκη».
