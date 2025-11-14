Stoximan GBL: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
Γνωστοί έγιναν από την ΕΟΚ, οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Στο ματς του Ολυμπιακού, κόντρα στον Προμηθέα, θα παραβρεθούν οι Συμεωνίδης, Τσολάκος και Ζιώγας, ενώ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη θα είναι οι Παπαπέτρου, Θεονάς και Λορτός.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
Σάββατο 15/11
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Στο... στόχαστρο ο Μπέιλι της Κρκα
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Πανιώνιος Cosmorama Travel Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη (Μωϋσιάδης)
Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Περιστέρι Betsson Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Ζακεστίδης (Τέγα)
Αμαρουσίου 18.15 Μαρούσι-ΑΕΚ Τσαρούχα-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)
Κυριακή 16/11
Ιβανώφειο 13.00 Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collction Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Παπαπέτρου)
Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Τσολάκος-Ζιώγας (Πίγκας)
Telecom Athens Center 18.15 Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Betsson Παπαπέτρου-Θεονάς-Λόρτος (Διμπινούδης)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.