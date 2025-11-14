Η Stoiximan GBL, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με την ΕΟΚ, να κάνει γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Γνωστοί έγιναν από την ΕΟΚ, οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Στο ματς του Ολυμπιακού, κόντρα στον Προμηθέα, θα παραβρεθούν οι Συμεωνίδης, Τσολάκος και Ζιώγας, ενώ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη θα είναι οι Παπαπέτρου, Θεονάς και Λορτός.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 15/11

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Πανιώνιος Cosmorama Travel Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη (Μωϋσιάδης)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Περιστέρι Betsson Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Ζακεστίδης (Τέγα)

Αμαρουσίου 18.15 Μαρούσι-ΑΕΚ Τσαρούχα-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)

Κυριακή 16/11

Ιβανώφειο 13.00 Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collction Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Παπαπέτρου)

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Τσολάκος-Ζιώγας (Πίγκας)

Telecom Athens Center 18.15 Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Betsson Παπαπέτρου-Θεονάς-Λόρτος (Διμπινούδης)