Μουντιάλ 2026: Πού και τι ώρα θα δείτε την κλήρωση της τελικής φάσης
Η ώρα για την κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 έφτασε, καθώς σήμερα (5/12) ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει να δει τι μέλλει γενέσθαι.
Μπορεί να μην έχουν «κλειδώσει» όλες (48) οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών», καθώς εκκρεμούν 6 εισιτήρια που θα δοθούν τον Μάρτιο, ωστόσο από σήμερα θα προκύψουν όλα τα γκρουπ.
Η κλήρωση λοιπόν θα λάβει χώρα στις 19:00 Ελλάδος στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ και θα μεταδοθεί απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, αλλά και το κανάλι της στο YouTube.
