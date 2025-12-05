Η ώρα και ο τρόπος μετάδοσης της σημερινής (5/12) κλήρωσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ώρα για την κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 έφτασε, καθώς σήμερα (5/12) ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει να δει τι μέλλει γενέσθαι.

Μπορεί να μην έχουν «κλειδώσει» όλες (48) οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών», καθώς εκκρεμούν 6 εισιτήρια που θα δοθούν τον Μάρτιο, ωστόσο από σήμερα θα προκύψουν όλα τα γκρουπ.

Η κλήρωση λοιπόν θα λάβει χώρα στις 19:00 Ελλάδος στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ και θα μεταδοθεί απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, αλλά και το κανάλι της στο YouTube.