Πανιώνιος: «Έγιναν λάθη και στην επάνδρωση του προπονητικού επιτελείου»

Η ΚΑΕ Πανιώνιος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξηγεί στον κόσμο της ομάδας την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το αγωνιστικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες ευθύνες.

Η διοίκηση των «κυανέρυθρων» είπε το δικό της ευχαριστώ στους φιλάθλους για την στήριξη που έχει δεχθεί η ομάδα και μεταξύ άλλων εξήγησε ότι κατανοεί την πικρία που υπάρχει.

Επιπλέον έκανε λόγο για λάθη στην στελέχωση του προπονητικού επιτελείου στάθηκε στους τραυματισμούς που έχουν «χτυπήσει» το ρόστερ και υποσχέθηκε ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να τα παρατήσει αλλά θα συνεχίσει την προσπάθειά της.

Η ανακοίνωση της «κυανέρυθρης» ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο της ομάδας νιώθει την ανάγκη να αναφέρει τα εξής:

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στο Λονδίνο και επί ένα τρίωρο με τη φωνή τους έδειξαν την αγάπη τους στην ομάδα και βρέθηκαν κοντά της. Αναγνωρίζουμε και κατανοούμε την πίκρα τους, όπως πικραμένοι είμαστε κι εμείς, για τις συνεχόμενες ήττες και τις κακές εμφανίσεις κι απολογούμαστε.

Ασφαλώς και πρόκειται για μια εικόνα που κανείς δεν περίμενε, ούτε εμείς ως Διοίκηση ούτε φυσικά και ο κόσμος όταν το καλοκαίρι κάναμε τις κινήσεις μας.

Εκείνο για το οποίο θέλουμε να βεβαιώσουμε άπαντες ότι δουλεύουμε σκληρά ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Και όσοι βρίσκονται κι εργάζονται στην ΚΑΕ αυτή τη στιγμή, μοχθούν για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ κι ενωμένοι βρίσκονται κοντά στην ομάδα για να αλλάξουν τα πράγματα.

Γι αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει στοχοποίηση απέναντι σε κανέναν. Οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι, ο καθένας είναι αρμόδιος για τον τομέα του, η ΚΑΕ- κατά κοινή ομολογία- λειτουργεί άριστα σε επαγγελματικό πλαίσιο και όσοι βρίσκονται στην ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ουδεμία σχέση με το σχεδιασμό.

Γνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη και στην επάνδρωση του προπονητικού επιτελείου αλλά και στην προσέγγιση και τον προγραμματισμό της ομάδας ενόψει διπλών διοργανώσεων. Έγκαιρα προχωρήσαμε στις απαραίτητες αλλαγές και φυσικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσες χρειάζεται προκειμένου η ομάδα να ενισχυθεί και να ανατραπεί η εικόνα.

Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις έγιναν οι αλλαγές «χτυπηθήκαμε» κι από συνεχόμενους τραυματισμούς όπου αρκετοί παίκτες μας έχασαν αγώνες ενώ ο Μιχάλης Λούντζης θα χάσει όλη τη σεζόν.

Βεβαιώνουμε ότι αφουγκραζόμαστε την ανησυχία του κόσμου, κατανοούμε την πίκρα του κι αισθανόμαστε άσχημα για την απογοήτευση που επικρατεί. Αυτή η κατάσταση μπορεί να μην είναι ευχάριστη αλλά δεν τα παρατάμε, το αντίθετο, με δύναμη, πίστη και σεβασμό θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.

Και σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.»