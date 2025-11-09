Τα έντονα παράπονά του προς τους διαιτητές για τα σφυρίγματά τους με μία χαρακτηριστική κίνηση έδειξε ο Ντράγκαν Σάκοτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών είχε ο Ντράγκαν Σάκοτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον έμπειρο προπονητή της Ένωσης να τα εκφράζει με έναν μοναδικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, στα μέσα της 3ης περιόδου, απευθυνόμενος από απόσταση στους ρέφερι της αναμέτρησης, έβαλε τα χέρια του στα μάτια του σαν να τους έλεγε ότι δεν βλέπουν ή σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση ότι «πονάνε τα μάτια μου» με τα σφυρίγματά τους.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: