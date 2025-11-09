Ολυμπιακός, Έβανς: Το... φατούρο πριν την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στον Κίναν Έβανς.
Ο οποίος αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», καθώς βρίσκεται στη 12άδα των Πειραιωτών.
Με τους συμπαίκτες του, όμως, να τον περιμένουν λίγο πριν την είσοδο της ομάδας στη φυσούνα για το καθιερωμένο... φατούρο, βάζοντάς τον στο κλίμα.
Το φατούρο στον Κίναν Έβανς
🥴❤️😵 Ενα… θερμό «καλωσόρισμα» στον @K3vans12 για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/9J6ogrtiHw— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 9, 2025
