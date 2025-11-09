Ολυμπιακός, Έβανς: Το... φατούρο πριν την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα»

Δημήτρης Οικονόμου
Οι συμπαίκτες του Κίναν Έβανς τον έβαλαν σε κλίμα αγώνα με... φατούρο, λίγο πριν το επίσημο ντεμπούτο του στο ματς του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στον Κίναν Έβανς.

Ο οποίος αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», καθώς βρίσκεται στη 12άδα των Πειραιωτών.

Με τους συμπαίκτες του, όμως, να τον περιμένουν λίγο πριν την είσοδο της ομάδας στη φυσούνα για το καθιερωμένο... φατούρο, βάζοντάς τον στο κλίμα.

