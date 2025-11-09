Δείτε τις 12άδες στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena.

Σημαντικό ματς στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (13:00). Oι δύο ομάδες βρίσκονται στο 4-1 στη βαθμολογία.

Για τη Ένωση αγωνίζεται κανονικά ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (9/11 - 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL τέθηκε σε αμφιβολία. Ωστόσο, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, φάνηκε πως υπέστη μία κάκωση στο δεξί γόνατο. Κάτι που σημαίνει πως έληξε ο... συναγερμός στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων».

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μέλβιν, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπράουν, Φίλλιος, Μουρ και Ντίμσα.