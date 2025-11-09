Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό (9/11) πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα, ενώ ο Προμηθέας δοκιμάζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό.

Με το ντέρμπι των «Δικεφάλων» ανοίγει το κυριακάτικο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, που ισοβαθμούν στην 2η θέση, θα αναμετρηθούν στη SUNEL Arena (9/11, 13:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ΑΕΚ προέρχεται από την πρώτη ήττα της στη φετινή Stoiximan GBL. Μετά το αρχικό 4/4, ηττήθηκε στο Περιστέρι, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ενημέρωση της «Ένωσης», άνοιξε και το άνω διάζωμα του γηπέδου, προς διευκόλυνση των φιλάθλων της.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Καρδίτσα (9/11, 13:00, LIVE από το Gazzetta), παραμένοντας η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, στο οποίο μπήκε με το 5/5. Τρεις από αυτές τις νίκες τις σημείωσε ως γηπεδούχος, επεκτείνοντας το σχετικό σερί του στα 14 παιχνίδια, μετά την 27η Οκτωβρίου 2024.

Στον αγώνα που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τον Προμηθέα (9/11, 16:00).

Αποτελέσματα-6η αγωνιστική

8/11

9/11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00

Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00

Κολοσσός - Προμηθέας 16:00

ΡΕΠΟ: Ηρακλής

Κατάταξη

Ολυμπιακός 5-0 Παναθηναϊκός 4-1 ΠΑΟΚ 4-1 ΑΕΚ 4-1 Περιστέρι 3-2 Καρδίτσα 2-2 Μύκονος 2-3 Προμηθέας 2-3 Κολοσσός 2-3 Μαρούσι 2-3 Άρης 2-4 Ηρακλής 1-4 Πανιώνιος 0-6

Επόμενη αγωνιστική (7η)

15/11

Μύκονος - Πανιώνιος 16:00

Καρδίτσα - Περιστέρι 18:15

Μαρούσι - ΑΕΚ 18:15

16/11

Ηρακλής - Κολοσσός 13:00

Προμηθέας - Ολυμπιακός 16:00

Παναθηναϊκός - Άρης 18:15

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ