Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για την εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί γύρω από την συζήτηση για την ενίσχυση της ομάδας στη θέση «5».

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 72-89 λίγο πριν από την νέα διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Ο Εργκίν Άταμαν στη flash interview μίλησε για την επιθετική εικόνα των «πράσινων», αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί για τις εξέλιξεις στην υπόθεση της ενίσχυσης της ομάδας και αποχώρησε.

Αναλυτικά

«Είναι σημαντικό που κάποιοι παίκτες έκαναν καλές εμφανίσεις. Ο Ναν επιθετικά είχε καλό παιχνίδι, το ίδιο και ο Σλούκας. Έχουμε κάποια θέματα στην άμυνα, αλλά στην επίθεση ήμασταν καλοί ενόψει της διπλής αγωνιστικής».

Για την ενίσχυση: «Θα δούμε, θα δούμε».